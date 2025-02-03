Агент Барбоза считает возможным переход Фернандеша в «Зенит»

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал «СЭ» возможный трансфер полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша в «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил 15 миллионов евро за португальского полузащитника, однако руководство «Бешикташа» готово рассмотреть предложения по игроку не менее, чем за 20 миллионов евро.

«Я думаю, что этот переход вполне возможен. Жедсон — хороший игрок, и если «Зенит» действительно сумеет договориться с «Бешикташем» по нему, то это станет для них существенным усилением. Думаю, сумма за него будет в районе от 15 до 20 миллионов, это вполне возможно», — сказал Барбоза «СЭ».

25-летний футболист перешел в турецкий клуб летом 2022 года из португальской «Бенфики» за 6 миллионов евро. В нынешнем сезоне Фернандеш провел за клуб 19 матчей в чемпионате Турции, отличившись в них 3 забитыми голами.

Денис Сафронов