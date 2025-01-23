Агент Барбоза считает, что «Зенит» грамотно меняет группу легионеров в составе

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что «Зенит», пользуясь возможностью, устроил зимой полное обновление списка легионеров.

В среду «Зенит» объявил о переходе полузащитника Клаудиньо в катарский «Аль-Садд». Ранее в «Ботафого» перешел другой полузащитник Артур, а еще один игрок того же амплуа Вендел присоединится к клубу из Рио-де-Жанейро летом.

«По всей вероятности, «Зениту» нужны еще усиления. И то, что мы видим, сейчас это можно считать полным обновлением клуба с точки зрения иностранных футболистов. Я воспринимаю это как стратегические изменения: по всей видимости, в «Зените» решили, что текущий цикл использования данных легионеров себя исчерпал. Клуб занимается выгодной продажей игроков, и на эти деньги нацелен купить более мотивированных футболистов.

Почему зимой? Это называется «возможность». Они увидели возможность проведения интересной, выгодной сделки, и они ее использовали», — цитирует Барбозу «ВсеПроСпорт».

Параллельно с уходом группы бразильцев состав петербургского клуба пополнил их соотечественик, полузащитник Луис Энрике, который перешел из «Ботафого» за сумму около 30 миллионов евро.