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Сегодня, 17:05

Агент Барбоза считает, что возможный трансфер Илича в «Спартак» выгоден обеим сторонам

Владислав Маслов
Корреспондент
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Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном трансфере полузащитника «Торино» и сборной Сербии Ивана Илича в «Спартак».

«25 миллионов евро? Я думаю, что это его реальная цена на международном рынке. Это интересный игрок, молодой и перспективный, он может играть на разных позициях, уже прошел проверку. Большой плюс для российского клуба в том, что он славянин — легче адаптируется. Илич — это игрок, который сразу заиграет в РПЛ и принесет команде пользу.

Если в «Спартаке» или в другой российской команде он будет играть больше, чем в «Торино», и выйдет на более высокий уровень, то будет чаще играть в сборной. А это главная его мотивация, я думаю. То есть для него это большой плюс. Из РПЛ он может уехать обратно в Европу, в большой клуб. Почему нет?» — сказал Барбоза «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний Илич провел за «Торино» 13 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу. В составе сборной Сербии игрок провел 3 матча на чемпионате Европы-2024, в его активе 1 голевой пас. По оценке портала Transfermarkt, стоимость полузащитника — 18 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Иван Илич
ФК Спартак (Москва)
Паулу Барбоза
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