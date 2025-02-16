Агент Барбоза: «Саласар готов приехать в Россию, трансфер в «Зенит» еще возможен»

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный переход полузащитника Родриго Саласара в «Зенит». Ранее уругвайский футболист был на сборах российской команды в ОАЭ, но затем вернулся в расположение португальского клуба.

«Саласар — очень хороший игрок, у него есть качество. Начало сезона получилось для него не очень удачным из-за травмы, но постепенно он вернул себе место в составе. Я уверен, что он усилит «Зенит». Как я слышал, трансфер еще возможен. Футболист точно готов приехать в Россию. Посмотрим, сумеют ли клубы договориться по итогу», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

В этом сезоне Саласар провел 21 матч за «Брагу», забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.