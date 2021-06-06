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Агент Арнаутовича отреагировал на информацию о переходе игрока в «Динамо»

6 июня 2021, 15:44
Марко Арнаутович. Фото Instagram
Марко Арнаутович. Фото Instagram
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Даниэль Арнаутович, агент и брат нападающего «Шанхай Порт» Марко Арнаутовича, прокомментировал информацию о том, что стороны близки к соглашению по переходу игрока в московское «Динамо». Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Арнаутович близок к переходу в «Динамо»? Нет, ничего нет», — сказал агент «СЭ».

32-летний Арнаутович выступает за «Шанхай СИПГ» с лета 2019 года. За это время форвард провел 39 матчей за китайский клуб, в которых забил 20 голов и сделал 4 результативные передачи.

Также австриец ранее выступал за «Интер», «Твенте», «Сток Сити» и «Вест Хэм». Арнаутович является игроком сборной Австрии.

(Данил Алешин)

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