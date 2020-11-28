Агент Алабы хочет договориться с «Челси»
Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в Англии. По информации Bild, агент 28-летнего австрийца Пини Захави рассчитывает договориться с «Челси» по переходу игрока, который следующим летом станет свободным агентом.
Ранее появилась информация, что Алаба готов зимой рассмотреть предложения о подписании предварительного соглашения с другими клубами.
Алаба в 2008 году перебрался в «Баварию». В текущем сезоне австрийский защитник провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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