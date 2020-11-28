Агент Алабы хочет договориться с «Челси»

Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в Англии. По информации Bild, агент 28-летнего австрийца Пини Захави рассчитывает договориться с «Челси» по переходу игрока, который следующим летом станет свободным агентом.

Ранее появилась информация, что Алаба готов зимой рассмотреть предложения о подписании предварительного соглашения с другими клубами.

Алаба в 2008 году перебрался в «Баварию». В текущем сезоне австрийский защитник провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.