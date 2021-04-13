Агент Агуэро ведет переговоры с «Барселоной»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может перейти в «Барселону», сообщает 13 апреля El Chiringuito.

По данным источника, агент игрока сейчас находится в Барселоне и ведет переговоры с клубом. Если переход осуществится, у него будет шанс сыграть с партнером по сборной Аргентины Лионелем Месси, если тот останется в команде.

Ранее стало известно, что Агуэро покинет «Сити» по окончании сезона. 32-летний футболист в текущем сезоне провел 15 матчей за команду и забил три мяча.