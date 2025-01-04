Агент Адриелсона: «Кроме интереса ЦСКА у нас есть предложения и от других клубов»

Агент бразильского защитника «Лиона» Адриелсона Лео Корначини прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в клуб из России.

«Кроме интереса ЦСКА у нас есть предложения и от других клубов», — приводит Legalbet слова Корначини.

31 декабря защитник вернулся в «Лион» из «Ботафого», за который выступал на правах аренды.

Контракт Адриелсона с «Лионом» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.