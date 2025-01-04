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Агент Адриелсона: «Кроме интереса ЦСКА у нас есть предложения и от других клубов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Адриелсон.
Фото Reuters

Агент бразильского защитника «Лиона» Адриелсона Лео Корначини прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в клуб из России.

«Кроме интереса ЦСКА у нас есть предложения и от других клубов», — приводит Legalbet слова Корначини.

31 декабря защитник вернулся в «Лион» из «Ботафого», за который выступал на правах аренды.

Контракт Адриелсона с «Лионом» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Лион
ФК ЦСКА (Москва)
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