Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов перешел в «Волгарь», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

20-летний россиянин отправился в аренду, сроки договора на данный момент неизвестны.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Агаларов провел пять матчей.

Гамид Агаларов на правах аренды продолжит карьеру в «Волгаре»! ?



В этом сезоне Агаларов провёл 5 матчей за ФК «Уфа», а также сыграл 3 игры за молодежку, где забил 2 гола.



Желаем Гамиду успешного продолжения профессиональной карьеры, вернуться в «Уфу» сильнее и опытнее! ?? pic.twitter.com/QXa1VnpWv3