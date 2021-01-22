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Агаларов перешел в «Волгарь»

08:26
Гамид Агаларов. Фото ФК «Уфа
Гамид Агаларов. Фото ФК «Уфа
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Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов перешел в «Волгарь», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

20-летний россиянин отправился в аренду, сроки договора на данный момент неизвестны.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Агаларов провел пять матчей.

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