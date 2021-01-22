Агаларов перешел в «Волгарь»
08:26
Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов перешел в «Волгарь», сообщает пресс-служба уфимского клуба.
20-летний россиянин отправился в аренду, сроки договора на данный момент неизвестны.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Агаларов провел пять матчей.
Гамид Агаларов на правах аренды продолжит карьеру в «Волгаре»! ?— ФК УФА (@UfaFc) January 22, 2021
В этом сезоне Агаларов провёл 5 матчей за ФК «Уфа», а также сыграл 3 игры за молодежку, где забил 2 гола.
Желаем Гамиду успешного продолжения профессиональной карьеры, вернуться в «Уфу» сильнее и опытнее! ?? pic.twitter.com/QXa1VnpWv3
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