Адриэлсон ведет переговоры с «Андерлехтом», бразильцем интересовался ЦСКА

Леонардо Корначини, агент защитника «Лиона» Адриэлсона сообщил «СЭ», что футболист, скорее всего, перейдет в бельгийский «Андерлехт».

Ранее Sport24 сообщал, ЦСКА сделал предложение «Лиону» по аренде центрального защитника Адриэлсона с правом выкупа за 5 миллионов евро.

«Адриэлсон договаривается с «Андерлехтом», — сказал Корначини «СЭ».

В этом сезоне Адриэлсон сыграл только один матч за «Лион». По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 4 миллиона евро.