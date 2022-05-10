Адейеми перейдет в «Боруссию» после ухода Холанна в «Манчестер Сити»

Форвард «Зальцбурга» Карим Адейеми продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 20-летний немец согласовал контракт с дортмундцами. «Зальцбург» получит за игрока 38 млн евро, а Адейеми станет заменой Эрлину Холанну после его ухода в «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Адейеми провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.