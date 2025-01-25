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Сегодня, 05:11

Адейеми может сменить «Боруссию» на «Наполи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми может продолжить карьеру в «Наполи».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы близки к завершению переговороы по трансферу 23-летнего немца. Сумма трансфера составит около 40 миллионов евро.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Адейеми сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Наполи
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