Адейеми может сменить «Боруссию» на «Наполи»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми может продолжить карьеру в «Наполи».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы близки к завершению переговороы по трансферу 23-летнего немца. Сумма трансфера составит около 40 миллионов евро.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Адейеми сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.