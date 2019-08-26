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Адебайор стал игроком «Кайсериспор»

22:31
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Нападающий Эмманюэль Адебайор стал игроком «Кайсериспор», информирует официальный Twitter турецкой команды. Контракт с 35-летним тоголезским футболистом рассчитан до 20 июня 2020 года.

Форвард, который являлся свободным агентом, достался «Кайсериспору» бесплатно. В прошлом сезоне Адебайор играл «Истанбул Башакшехир», принял участие в 24 матчах, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

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