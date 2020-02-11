Адебайор перешел в клуб из Парагвая и будет играть с 38-летним Санта Крусом

Нападающий Эмманюэль Адебайор продолжит карьеру в Парагвае. 35-летний тоголезец подписал контракт с «Олимпией», сообщает пресс-служба клуба.

На профессиональном уровне Адебайор ранее выступал только в Европе. Он защищал цвета «Меца», «Монако», «Арсенала», «Манчестер Сити», «Реала», «Тоттенхэма», «Кристал Пэлас», «Истанбула», а последней командой в его карьере был «Кайсериспор», в которой Адебайор играл с августа по декабрь 2019 года.

В составе «Олимпии» играет бывший партнер Адебайора по атаке в «Манчестер Сити» — 38-летний Роке Санта Крус.