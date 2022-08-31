«Адана Демирспор» объявил об уходе Балотелли в «Сьон»

Форвард «Аданы Демирспор» Марио Балотелли подписал контракт со «Сьоном».

«Адана» получит за 32-летнего итальянца 2,62 миллиона евро, сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

В минувшем сезоне Балотелли провел 31 матч в чемпионате Турции, в которых забил 18 голов и сделал 4 результативные передачи.

Балотелли до переезда в Турцию в 2021 году выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу», «Марсель», «Брешиа» и «Монцу».

За «Адану Демирспор» выступает российский форвард Артем Дзюба.