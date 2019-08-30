Адам Унас стал игроком «Ниццы»

Нападающий «Наполи» Адам Унас продолжит карьеру в «Ницце». Французский клуб взял 22-летнего алжирца в аренду на сезон, сообщает официальный сайт клуба.

За аренду «Ницца» заплатила 2,5 миллиона евро. Также в контракте прописана опция выкупа за 25 миллионов следующим летом.

Унас ранее выступал за «Бордо», откуда и перешел в «Наполи» в 2017 году за 10 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за итальянский клуб 26 матчей и забил 4 гола. Также в составе сборной Алжира он выиграл Кубок Африки-2019.

? Adam, tu as un message... pic.twitter.com/AjSZu5GXUj — OGC Nice (@ogcnice) August 30, 2019

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