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Адам Унас стал игроком «Ниццы»

15:04
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Нападающий «Наполи» Адам Унас продолжит карьеру в «Ницце». Французский клуб взял 22-летнего алжирца в аренду на сезон, сообщает официальный сайт клуба.

За аренду «Ницца» заплатила 2,5 миллиона евро. Также в контракте прописана опция выкупа за 25 миллионов следующим летом.

Унас ранее выступал за «Бордо», откуда и перешел в «Наполи» в 2017 году за 10 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за итальянский клуб 26 матчей и забил 4 гола. Также в составе сборной Алжира он выиграл Кубок Африки-2019.

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