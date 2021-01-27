AD: тренер «Аякса» тен Хаг не хочет отпускать Промеса в «Спартак»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг не хочет отпускать полузащитника амстердамцев Квинси Промеса в другой клуб, сообщает AD.

По данным источника, специалист рассчитывает на 29-летнего голландца на протяжении нынешнего сезона и в дальнейшем, поэтому хочет, чтобы он остался в команде.

Ранее, 24 января, итальянский журналист Николо Скира заявил, что стороны договорились о трансфере футболиста за 12 миллионов евро. Также сообщается, что «Спартак» согласовал условия контракта со своим бывшим игроком.

Голландец выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. По информации «СЭ», в случае возвращения он станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 24 матча за «Аякс» и забил шесть мячей.