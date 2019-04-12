"Абсолютно ложная информация!" Кроос опровергает все слухи об уходе из "Реала"

Немецкий полузащитник "Реала" Тони Кроос в своем Твиттере опроверг слухи об уходе из стана мадридской команды. Ранее AS сообщал, что 29-летний немец хочет сменить обстановку, что может совпасть с желанием руководства клуба обновить состав.
– Абсолютно ложная информация! – написал Кросс, ссылаясь на новостную заметку AS.
Кроос выступает за "Реал" с 2014 года. Текущий контракт полузащитника с клубом действует до 30 июня 2022 года.
Кроос может покинуть "Реал" летом
Información absolutamente falsa‼️‼️‼️ https://t.co/z2PYwz0fiA– Toni Kroos (@ToniKroos) 12 апреля 2019 г.
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