"Абсолютно ложная информация!" Кроос опровергает все слухи об уходе из "Реала"

Немецкий полузащитник "Реала" Тони Кроос в своем Твиттере опроверг слухи об уходе из стана мадридской команды. Ранее AS сообщал, что 29-летний немец хочет сменить обстановку, что может совпасть с желанием руководства клуба обновить состав.

– Абсолютно ложная информация! – написал Кросс, ссылаясь на новостную заметку AS.

Кроос выступает за "Реал" с 2014 года. Текущий контракт полузащитника с клубом действует до 30 июня 2022 года.

Кроос может покинуть "Реал" летом