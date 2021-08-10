Абрахам перейдет из «Челси» в «Рому»

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам продолжит карьеру в Италии. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Рома» договорилась о переходе 23-летнего англичанина.

Отмечается, что римский клуб заплатит сначала 5 миллионов евро, а затем выплатит еще 35-40 миллионов евро несколькими переводами.

Напомним, Абрахам является воспитанником «Челси». В сезоне-2020/21 он сыграл в 32 матчах, забил12 голов и сделал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.