Абрахам перейдет из «Челси» в «Рому»
04:36
Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам продолжит карьеру в Италии. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Рома» договорилась о переходе 23-летнего англичанина.
Отмечается, что римский клуб заплатит сначала 5 миллионов евро, а затем выплатит еще 35-40 миллионов евро несколькими переводами.
Напомним, Абрахам является воспитанником «Челси». В сезоне-2020/21 он сыграл в 32 матчах, забил12 голов и сделал 6 результативных передач.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.
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