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Сегодня, 06:11

Абрахам может вернуться в АПЛ, если Моуринью покинет «Рому»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам может вернуться в АПЛ, сообщает Teamtalk.

По сведениям источника, 26-летний англичанин рассматривает возможность вернуться в Англию, если римский клуб покинет главный тренер Жозе Моуринью. Ранее сообщалось, что португальский специалист может возглавить «Реал».

В минувшем сезоне Абрахам провел 54 матча, в которых забил 9 голов и сделал 7 результативных передач. Сейчас форвард восстанавливается после разрыва крестообразной связки.

ФК Рома
Жозе Моуринью
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