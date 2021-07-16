Абдулайе Диалло перешел в «Оренбург»

«Оренбург» объявил о подписании нападающего Абдулайе Диалло. Ранее 25-летний сенегалец выступал в Белоруссии за «Рух».

Подробности перехода клуб не разглашает. По информации Transfermarkt, контракт рассчитан до июня 2022 года.

В прошедшем сезоне Диалло сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.