Абдулайе Диалло перешел в «Оренбург»
05:28
«Оренбург» объявил о подписании нападающего Абдулайе Диалло. Ранее 25-летний сенегалец выступал в Белоруссии за «Рух».
Подробности перехода клуб не разглашает. По информации Transfermarkt, контракт рассчитан до июня 2022 года.
В прошедшем сезоне Диалло сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.
Дополнительная информация:
https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/fk-orenburg-zaklyuchil-soglashenie-s-abdulaje-diallo.html
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