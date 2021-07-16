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Абдулайе Диалло перешел в «Оренбург»

05:28
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«Оренбург» объявил о подписании нападающего Абдулайе Диалло. Ранее 25-летний сенегалец выступал в Белоруссии за «Рух».

Подробности перехода клуб не разглашает. По информации Transfermarkt, контракт рассчитан до июня 2022 года.

В прошедшем сезоне Диалло сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

Дополнительная информация:

https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/fk-orenburg-zaklyuchil-soglashenie-s-abdulaje-diallo.html

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Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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