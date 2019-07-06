Абаев будет выступать за "Чертаново"

Голкипер Илья Абаев продолжит карьеру в "Чертаново", сообщает официальный Твиттер клуба.

Предыдущим клубом 37-летнего вратаря был "Ростов". Ранее он также играл за "Локомотив", "Волгу", "Анжи" и "Торпедо".

В прошлом сезоне голкипер провел 11 матчей за "Ростов", пропустил шесть мячей и шесть раз отыграл "на ноль". В "Чертаново" он перешел как свободный агент.

💥 Старые новые чертановцы!



😈 Илья АБАЕВ

😈 Егор РУДКОВСКИЙ

😈 Илья КАМЫШЕВ

😈 Юрий ЗАВЕЗЁН

😈 Николай ПРУДНИКОВ



У нас по-прежнему самый маленький бюджет в лиге, а вот средний возраст увеличился 😉



Подробно рассказываем о пополнении ⤵️https://t.co/UDCBOrIRXZ pic.twitter.com/xeNdhk9IkP — ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) 5 июля 2019 г.

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