Абаев будет выступать за "Чертаново"

Голкипер Илья Абаев продолжит карьеру в "Чертаново", сообщает официальный Твиттер клуба.
Предыдущим клубом 37-летнего вратаря был "Ростов". Ранее он также играл за "Локомотив", "Волгу", "Анжи" и "Торпедо".
В прошлом сезоне голкипер провел 11 матчей за "Ростов", пропустил шесть мячей и шесть раз отыграл "на ноль". В "Чертаново" он перешел как свободный агент.
💥 Старые новые чертановцы!— ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) 5 июля 2019 г.
😈 Илья АБАЕВ
😈 Егор РУДКОВСКИЙ
😈 Илья КАМЫШЕВ
😈 Юрий ЗАВЕЗЁН
😈 Николай ПРУДНИКОВ
У нас по-прежнему самый маленький бюджет в лиге, а вот средний возраст увеличился 😉
Подробно рассказываем о пополнении ⤵️https://t.co/UDCBOrIRXZ pic.twitter.com/xeNdhk9IkP
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