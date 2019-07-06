06:47 | Футбол — Трансферы

Абаев будет выступать за "Чертаново"

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Голкипер Илья Абаев продолжит карьеру в "Чертаново", сообщает официальный Твиттер клуба.

Предыдущим клубом 37-летнего вратаря был "Ростов". Ранее он также играл за "Локомотив", "Волгу", "Анжи" и "Торпедо".

В прошлом сезоне голкипер провел 11 матчей за "Ростов", пропустил шесть мячей и шесть раз отыграл "на ноль". В "Чертаново" он перешел как свободный агент.

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Дополнительная информация

https://twitter.com/FCChertanovo/status/1147235962340200448

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