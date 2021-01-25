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37-летний Лисандро Лопес перешел в клуб MLS

21:12
Лисандро Лопес. Фото ФК "Атланта Юнайтед"
Лисандро Лопес. Фото ФК "Атланта Юнайтед"
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Клуб MLS «Атланта Юнайтед» объявила о приобретении нападающего Лисандро Лопеса. 37-летний форвард с 2016 года выступал в составе родного аргентинского «Расинга».

— Лисандро — бомбардир-ветеран, который усилит нашу атаку. Мы рады подписать игрока с опытом и высоким качеством, — сказал вице-президент «Атланты» Карлос Боканегра.

В Европе Лопес выступал за «Порту» и «Лион», также в его карьере были катарская «Аль-Гарафа» и бразильский «Интернасионал». В составе сборной Аргентины форвард провел семь матчей и забил 1 гол.

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