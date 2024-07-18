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18 июля, 23:45

37-летний Шмейхель подписал контракт с «Селтиком» на один год

Руслан Минаев
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«Селтик» объявил о подписании контракта с вратарем Каспером Шмейхелем. Соглашение с 37-летним датчанином рассчитано на один год.

«Селтик» — один из лучших футбольных клубов мира, громкое имя и место настоящей страсти и успеха. «Селтик» — это то, чем является футбол», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Голкипер перешел в шотландский клуб на правах свободного агента.

В сезоне-2023/24 Шмейхель выступал за «Андерлехт», в составе которого провел 32 матча, пропустил 33 гола и отыграл 8 встреч на ноль.

Каспер Шмейхель
ФК Селтик
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