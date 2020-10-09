19-летний российский вратарь Сорокин стал игроком сербского «Спартака»
Российский вратарь Андрей Сорокин подписал контракт со «Спартаком» из Суботицы, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 19-летним голкипером заключен на три сезона. Десять дней назад он прибыл в Суботицу и успешно прошел просмотр.
Сорокин — воспитанник академии «Краснодара», защищал цвета молодежных команд московского «Динамо» и тульского «Арсенала». В сезоне-2019/20 он провел три матча в составе клуба «Биолог-Новокубанск».
Сорокин стал первым российским футболистом в чемпионате Сербии.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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