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19-летний российский вратарь Сорокин стал игроком сербского «Спартака»

9 октября 2020, 23:24
Андрей Сорокин. Фото Instagram
Андрей Сорокин. Фото Instagram
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Российский вратарь Андрей Сорокин подписал контракт со «Спартаком» из Суботицы, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 19-летним голкипером заключен на три сезона. Десять дней назад он прибыл в Суботицу и успешно прошел просмотр.

Сорокин — воспитанник академии «Краснодара», защищал цвета молодежных команд московского «Динамо» и тульского «Арсенала». В сезоне-2019/20 он провел три матча в составе клуба «Биолог-Новокубанск».

Сорокин стал первым российским футболистом в чемпионате Сербии.

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