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Сегодня, 09:47

18-летний Роке отказался от более высокой зарплаты ради перехода в «Барселону»

Сергей Разин
корреспондент
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Витор Роке.
Фото Global Look Press

Форвард «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке в ближайшее время подпишет контракт с «Барселоной», сообщает журналист Жоаким Пьера.

По сведениям источника, 18-летний бразилец отклонил предложения от клубов с зарплатой в три раза выше, так как хочет играть за каталонский клуб.

Ожидается, что в ближайшие дни «Барселона» объявит о переходе. Трансфер оигрока обойдется в 35+10 млн евро.

Роке выступает за «Атлетико Панараэнсе» с апреля 2022 года. На его счету 63 матча, в которых он забил 19 голов и сделал 8 результативных передач.

ФК Атлетико Паранаэнсе
ФК Барселона
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