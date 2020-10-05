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18-летний одноклубник Миранчука перейдет в «МЮ»

5 октября 2020, 23:35
Амад Траоре. Фото ФК "Аталанта"
Амад Траоре. Фото ФК "Аталанта"
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«Манчестер Юнайтед» объявил о приобретении Амада Траоре, сообщает официальный Twitter клуба. 18-летний форвард перейдет в английский клуб из «Аталанты» в январе.

«МЮ» отмечает, что следил за игроком, когда тот выступал еще за команду до 15 лет.

Траоре в прошлом сезоне дебютировал в составе «Аталанты», трижды выйдя на замену и забив один гол в чемпионате Италии.

Этим летом в «Аталанту» перешел российский хавбек Алексей Миранчук.

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