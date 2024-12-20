17-летний парагваец Леон следующим летом перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Серро Портеньо» Диего Леон подписал предварительный контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, парагваец присоединится к манкунианцам летом 2025 года, когда ему исполнится 18 лет.

Леон является воспитанником «Серро Портеньо». Он провел 19 матчей за основную команду, отличившись двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1 миллион евро.