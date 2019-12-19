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17-летний игрок «Севильи» может стать первым новичком «Арсенала» при Артете

08:14

Полузащитник «Севильи» Антонио Сарсана может зимой перейти в «Арсенал», утверждает Daily Mail. 17-летний хавбек еще не выходил на поле на взрослом уровне и выступает за молодежные команды.

Трансфер Сарсаны может стать первым для «Арсенала» под руководством Микеля Артеты. Ранее сообщалось, что экс-хавбек лондонцев покинет тренерский штаб «Манчестер Сити» и подпишет контракт с «пушкарями» в течение 48 часов.

Ранее сообщалось об интересе к Сарсане со стороны «Липверпуля» и «Баварии».

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