17-летний игрок «Севильи» может стать первым новичком «Арсенала» при Артете

Полузащитник «Севильи» Антонио Сарсана может зимой перейти в «Арсенал», утверждает Daily Mail. 17-летний хавбек еще не выходил на поле на взрослом уровне и выступает за молодежные команды.

Трансфер Сарсаны может стать первым для «Арсенала» под руководством Микеля Артеты. Ранее сообщалось, что экс-хавбек лондонцев покинет тренерский штаб «Манчестер Сити» и подпишет контракт с «пушкарями» в течение 48 часов.

Ранее сообщалось об интересе к Сарсане со стороны «Липверпуля» и «Баварии».