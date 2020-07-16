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17-летний англичанин Беллингем прошел медосмотр в «Боруссии»

20:23
Джуд Беллингем. Фото getfootballnewsgermany.com.
Джуд Беллингем. Фото getfootballnewsgermany.com.
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Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем прошел медосмотр в дортмундской «Боруссии», сообщает Sky Sports. До этого появилась информация, что контракт уже подписан.

Указано, что сумма трансфера составит около 26 миллионов фунтов. В текущем сезоне 17-летний англичанин провел 42 матча за «Бирмингем» во всех турнирах и забил четыре мяча при трех голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.

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