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16-летний форвард «Лиона» мечтает играть за «Реал». Мадридский клуб хочет купить его

13:37
Райан Черки. Фото Ligue 1.
Райан Черки. Фото Ligue 1.
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Нападающий «Лиона» Райан Черки заявил о желании играть за «Реал».

— Моя мечта — играть за мадридский «Реал», — цитирует француза AS со ссылкой на клубный канал «Лиона».

Ранее появилась информация, что «Реал» претендует на Черки. Мадридский клуб уже делал предложение о покупке 16-летнего француза, но получил отказ.

Черки дебютировал за основную команду «Лиона» в сезоне-2019/20, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи в 12 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. Он является самым молодым игроком в истории клуба, забивавшим на профессиональном уровне.

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