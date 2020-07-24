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15-летний защитник подпишет контракт с «ПСЖ». Им интересовались «Бавария» и «Реал»

18:26
Битшиабу Эль-Чайдалле. Фото Bayern & Germany.
Битшиабу Эль-Чайдалле. Фото Bayern & Germany.
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Защитник академии «ПСЖ» Битшиабу Эль-Чайдалле подпишет новый юниорский контракт с клубом, который автоматически станет трехлетним профессиональным контрактом по достижении им 16 лет. Об этом сообщает France Football.

Сообщается, что футболистом интересовались, «Бавария», «Реал», «Манчестер Сити», «Байер» и «Лейпциг». Отец юного футболиста решил, что в его возрасте слишком рано переезжать за границу.

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