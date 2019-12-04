15-летний американский полузащитник тренируется с дортмундской «Боруссией»
21:24
15-летний полузащитник Мозес Найман, представляющий клуб MLS «Ди Си Юнайтед», тренируется с командой U 19 дортмундской «Боруссии», сообщает официальный Twitter американского клуба.
Homegrown Midfielder Moses Nyeman is training with the Borussia Dortmund U-19's in the German Bundesliga this offseason ?? pic.twitter.com/wEOGAAdkK6— D.C. United (@dcunited) December 4, 2019
В прошедшем сезоне футболист выступал в фарм-клубе «Юнайтед» в USL — втором по рангу американском дивизионе. Он отыграл 15 матчей и забил один мяч при одной голевой передаче.
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