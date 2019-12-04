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15-летний американский полузащитник тренируется с дортмундской «Боруссией»

21:24
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15-летний полузащитник Мозес Найман, представляющий клуб MLS «Ди Си Юнайтед», тренируется с командой U 19 дортмундской «Боруссии», сообщает официальный Twitter американского клуба.

В прошедшем сезоне футболист выступал в фарм-клубе «Юнайтед» в USL — втором по рангу американском дивизионе. Он отыграл 15 матчей и забил один мяч при одной голевой передаче.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/germany/

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