«УЕФА пойдет до конца! Игроков «Реала», «Барселоны», «Ливерпуля», «Ювентуса» не пустят на Евро-2020». Мнение Колоскова

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков — о создании Суперлиги.

— Естественно, я крайне отрицательно отношусь к созданию Суперлиги. Причем уже много лет, — подчеркнул Колосков. — Ведь эта тема возникла не сегодня и не вчера. Еще во времена Юханссона существовала опасность, что 8 клубов создадут свой турнир. Я в то время был членом исполкома УЕФА. Не скрою — нам с большим трудом удалось убедить команды этого не делать. Иначе был бы нанесен огромный дар ущерб по всей инфраструктуре европейского футбола, по главному его принципу — солидарности.

Вторая «волна» пошла при Платини. Но Мишель отбился. Он даже выступал на заседании Европарламента и доказал, что образование закрытого турнира приведет к деградации европейского футбола.

— Но сейчас «Реал», «Барселона», «Ювентус» и другие гранды, похоже, эту идею претворят в жизнь.

— Такая вероятность, к сожалению, существует. Ведь клубы уже перешли к конкретным действиям: создали структуру турнира, выбрали президента, определили даты проведения Суперлиги...

— К чему это приведет?

— Это серьезный удар по УЕФА. Ведь основные телеканалы, рекламодатели, крупные спонсоры уйдут, конечно, в Суперлигу. Лига чемпионов, Лига Европы не смогут с ней тягаться. Значительно снизятся доходы клубов, участвующих в ЛЧ и ЛЕ. Для национальных чемпионатов это вообще большая трагедия. Просто катастрофа!

— Катастрофа?

— А как смотреть АПЛ или чемпионат Испании, где не играют «МЮ», «Ливерпуль», «Барселона»?! Многие клубы просто сильно обеднеют. Сократится финансирование. Кто-то обанкротится. Так что надвигается настоящая беда... Неслучайно УЕФА занял жесткую позицию и грозит клубам и игрокам дисквалификацией и исключением из турниров, соревнований. Борьба предстоит очень серьезная.

— Неужели вы допускаете, что УЕФА запретит игрокам из клубов Суперлиги участвовать в предстоящем чемпионате Европы?

— Конечно, УЕФА пойдет на такие меры. А другого выхода нет!

— Но как проводить чемпионат Европы без звезд?

— Но в хоккее же Олимпиада и чемпионат мира порой проходят без хоккеистов НХЛ. Ничего страшного — уже привыкли. То есть хоккей это дело уже прошел. Придется и в футболе потерпеть. Но УЕФА не имеет права уступать. Иначе все упустит!

— Но ведь и логику богатых клубов — зарабатывать еще больше — понять можно.

— Понять-то можно... Но им же каждый раз и так идут навстречу, выделяют долю из общего пирога. Но они хотят еще больше. Логика простая: все, что мы заработаем, это только наше, ни с кем делится больше не надо!

— Как эта революция скажется на российских клубах?

— Понятно, что нас в Суперлиге не будет. А поскольку доходы от Лиги чемпионов и Лиги Европы снизятся, это, естественно, ударит и по карману российских клубов. То есть речь уже будет идти не о 25 миллионах, а о гораздо меньшей сумме... Не могу сказать, что наши ведущие команды начнут исчезать. Просто снизится финансирование, гонорары и так далее.

— Чем закончится противостояние УЕФА/ФИФА и Суперлиги?

— Думаю, какое-то время УЕФА еще выстоит. Этот сезон, надеюсь, пройдет по прежним устоям, в старом формате. А дальше — посмотрим. Во всяком случае, настрой у богатых клубов очень решительный. Дальнейшее развитие событий просто непредсказуемо.