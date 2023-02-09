Суперлига переходит в наступление. Новая система может изменить европейский футбол, как «дело Босмана»

Грандиозный и одновременно скандальный проект обретает новые очертания.

Война за футбол-2

Кому-то могло показаться, что проект европейской Суперлиги был похоронен в зародыше. А заявления не собиравшихся сдавать свои позиции руководителей «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» — не более чем попытка сохранить лицо. А после грандиозного скандала в туринском клубе и отстранения от футбола одного из вдохновителей Суперлиги Андреа Аньелли расклад сил мог показаться очевидным.

Особенно на фоне слов генерального адвоката Европейского суда Атанасиоса Рантоса о том, что ФИФА и УЕФА не нарушают законы Евросоюза и имеют право блокировать участие клубов в новых турнирах и выносить санкции в отношении футболистов. Однако назначенный осенью на пост генерального директора Суперлиги Бернд Райнхарт попросил не торопить события до весеннего вердикта судей и заверил: проект не мертв, а очень даже жив.

Это понимали и противники бунтарей, поэтому их голоса в последнее время звучали весьма громко. Даже на стриминговых сервисах, где вышел в свет документальный фильм «Война за футбол». В нем президент УЕФА Александр Чеферин открытым текстом высказывал претензии в «Реалу» и персонально Флорентину Пересу, заявив: «Они считают себя настолько важными, что остальные должны склониться перед ними».

Флорентино Перес. Фото Global Look Press

Много говорил и главный борец с ветряными мельницами — глава ла лиги Хавьер Тебас. Кажется, он чемпион по обвинениям в адрес футбольных толстосумов из «ПСЖ», «Манчестер Сити» и в целом АПЛ. Правда, в словах испанца, который заявил, что клубы-основатели Суперлиги хотят всех ограбить, прикинувшись невинными овечками, по традиции было слишком много эмоций. Начиная от апелляций к ЕС и Европарламенту, которых должна устраивать нынешняя система, до идеи централизованно регулировать рынок телеправ, где доминирует английский чемпионат.

Последняя мысль — явная утопия, но Тебасу есть о чем тревожиться. Испанские гранды — «Барселона», «Реал» и «Атлетико» — в оппозиции. А суд Мадрида недавно принял доводы продвигающей Суперлигу компании А22 и посчитал, что аргументы ФИФА и УЕФА относительно создания независимых турниров неубедительны. Данные организации используют свое монопольное положение и могут запугивать конкурентов. Соответственно, они не должны финансово наказывать оставшихся в проекте «Барсу», «Реал» и «Юве», после чего все санкции УЕФА были отменены.

Старт — в 2025-м

Как утверждает вдохновленный этим президент «Барсы» Жоан Лапорта, весной Европейский суд вынесет решение, которое по своей значимости будет сравнимо с «делом Босмана». И хотя он допускает оговорку, что отрицательный вердикт не будет означать закрытие проекта, следует прислушаться к словам о предполагаемом запуске Суперлиги в 2025 году.

Чтобы это стало реальностью, заговорщики провели серьезную работу над ошибками. В качестве основных просчетов были названы закрытая система турнира, единовластие основателей и акцент на представителях чемпионатов «большой пятерки». Теперь — после переговоров с представителями более пятидесяти клубов из двенадцати стран — провозглашаются новые принципы. Открытая структура соревнований, коллегиальные решения и свой справедливый ФФП, допускающий траты на зарплаты не более 55 процентов бюджета клубов. При этом АПЛ с ее огромными доходами пока фигурирует как конкурент, но в будущем она должна слиться с Суперлигой.

Все эти данные в течение полутора месяцев всплывали в СМИ в качестве слухов, а теперь последовало официальное заявление Райнхарта. «Основы европейского футбола под угрозой. Настало время для перемен. Именно клубы берут на себя серьезный риск в плане финансов, но, когда нужно принять важное решение, команды часто вынуждены сидеть сложа руки, пока вокруг них рушатся спортивные и финансовые устои. По итогам наших переговоров стало очевидно, что клубы чаще всего не могут публично выступить против системы из-за угрозы санкций. Наш диалог был открытым, честным и конструктивным, мы пришли к некоторым идеям по поводу того, что и как нужно изменить в футболе. Нужно многое сделать, мы продолжим наше общение с клубами», — сказал президент в интервью Die Welt.

Болельщики «Ливерпуля» протестуют против создания Суперлиги. Фото Global Look Press

Юридические нюансы

Пока организаторы не называют предполагаемых участников, опасаясь санкций в отношении клубов. Озвученное число команд — от 60 до 80 с разделением на несколько дивизионов и гарантированным проведением 14 матчей. Отбор будет осуществляться по спортивному принципу через национальные чемпионаты, которые остаются основой футбола и благодаря распределению средств по всей пирамиде должны стать более увлекательными для болельщиков.

По словам Райнхарта, цель — разработать систему, которая станет единой минимум для всех 27 государств ЕС. Здесь-то и кроется подвох, так как Великобритания вышла из Евросоюза. Соответственно, даже при благоприятном для Суперлиги решении Европейского суда АПЛ имеет полное право наказывать бунтарей, в соответствии с регламентом оштрафовав их на 35 очков. Еще один нюанс — уже упомянутое заявление генерального адвоката. Оно не является юридически обязательным, но обычно суд опирается на такую оценку.

Если в данном случае не будет исключения, это станет действительно серьезным ударом по Суперлиге. Тогда она может быть запущена только с одобрения УЕФА, которая и так пошла топ-клубам на уступки, реформировав Лигу чемпионов. Это означает, что Суперлига сможет проводить соревнования вне существующей футбольной системы, а ее участники не смогут участвовать в национальных чемпионатах.

То есть случится подрыв тех самых устоев футбола, против которого взбунтовались болельщики по всей Европе. А теперь обещанные Райнхартом молочные реки с кисельными берегами в виде 10 принципов Суперлиги, где говорится о подконтрольной клубам новой системе управления, равноправии, финансовых благах для всех, заботе о здоровье игроков, женском футболе и лучшем соревновании в мире, могут разбиться о последний пункт — ценности ЕС и уважение к его законам.

Теперь слово за Европейским судом. А пока первым отреагировал Тебас, вспомнивший сказку о Красной Шапочке и назвавший топ-клубы волком, который прикидывается бабушкой, но обладает большими зубами. Поэтому, несмотря на открытость новой Суперлиги, самые богатые окажутся в элитных дивизионах и будут всем управлять. В этих словах популизма не меньше, чем в заявлениях Райнхарта. Война за европейский футбол продолжается.