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Суперлига переходит в наступление. Новая система может изменить европейский футбол, как «дело Босмана»

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Суперлига.
Фото Reuters
Болельщики «Ливерпуля» протестуют против создания Суперлиги.
Фото Global Look Press
Флорентино Перес.
Фото Global Look Press
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Грандиозный и одновременно скандальный проект обретает новые очертания.

Война за футбол-2

Кому-то могло показаться, что проект европейской Суперлиги был похоронен в зародыше. А заявления не собиравшихся сдавать свои позиции руководителей «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» — не более чем попытка сохранить лицо. А после грандиозного скандала в туринском клубе и отстранения от футбола одного из вдохновителей Суперлиги Андреа Аньелли расклад сил мог показаться очевидным.

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Особенно на фоне слов генерального адвоката Европейского суда Атанасиоса Рантоса о том, что ФИФА и УЕФА не нарушают законы Евросоюза и имеют право блокировать участие клубов в новых турнирах и выносить санкции в отношении футболистов. Однако назначенный осенью на пост генерального директора Суперлиги Бернд Райнхарт попросил не торопить события до весеннего вердикта судей и заверил: проект не мертв, а очень даже жив.

Это понимали и противники бунтарей, поэтому их голоса в последнее время звучали весьма громко. Даже на стриминговых сервисах, где вышел в свет документальный фильм «Война за футбол». В нем президент УЕФА Александр Чеферин открытым текстом высказывал претензии в «Реалу» и персонально Флорентину Пересу, заявив: «Они считают себя настолько важными, что остальные должны склониться перед ними».

Флорентино Перес. Фото Global Look Press
Флорентино Перес.
Фото Global Look Press

Много говорил и главный борец с ветряными мельницами — глава ла лиги Хавьер Тебас. Кажется, он чемпион по обвинениям в адрес футбольных толстосумов из «ПСЖ», «Манчестер Сити» и в целом АПЛ. Правда, в словах испанца, который заявил, что клубы-основатели Суперлиги хотят всех ограбить, прикинувшись невинными овечками, по традиции было слишком много эмоций. Начиная от апелляций к ЕС и Европарламенту, которых должна устраивать нынешняя система, до идеи централизованно регулировать рынок телеправ, где доминирует английский чемпионат.

Последняя мысль — явная утопия, но Тебасу есть о чем тревожиться. Испанские гранды — «Барселона», «Реал» и «Атлетико» — в оппозиции. А суд Мадрида недавно принял доводы продвигающей Суперлигу компании А22 и посчитал, что аргументы ФИФА и УЕФА относительно создания независимых турниров неубедительны. Данные организации используют свое монопольное положение и могут запугивать конкурентов. Соответственно, они не должны финансово наказывать оставшихся в проекте «Барсу», «Реал» и «Юве», после чего все санкции УЕФА были отменены.

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Старт — в 2025-м

Как утверждает вдохновленный этим президент «Барсы» Жоан Лапорта, весной Европейский суд вынесет решение, которое по своей значимости будет сравнимо с «делом Босмана». И хотя он допускает оговорку, что отрицательный вердикт не будет означать закрытие проекта, следует прислушаться к словам о предполагаемом запуске Суперлиги в 2025 году.

Чтобы это стало реальностью, заговорщики провели серьезную работу над ошибками. В качестве основных просчетов были названы закрытая система турнира, единовластие основателей и акцент на представителях чемпионатов «большой пятерки». Теперь — после переговоров с представителями более пятидесяти клубов из двенадцати стран — провозглашаются новые принципы. Открытая структура соревнований, коллегиальные решения и свой справедливый ФФП, допускающий траты на зарплаты не более 55 процентов бюджета клубов. При этом АПЛ с ее огромными доходами пока фигурирует как конкурент, но в будущем она должна слиться с Суперлигой.

Все эти данные в течение полутора месяцев всплывали в СМИ в качестве слухов, а теперь последовало официальное заявление Райнхарта. «Основы европейского футбола под угрозой. Настало время для перемен. Именно клубы берут на себя серьезный риск в плане финансов, но, когда нужно принять важное решение, команды часто вынуждены сидеть сложа руки, пока вокруг них рушатся спортивные и финансовые устои. По итогам наших переговоров стало очевидно, что клубы чаще всего не могут публично выступить против системы из-за угрозы санкций. Наш диалог был открытым, честным и конструктивным, мы пришли к некоторым идеям по поводу того, что и как нужно изменить в футболе. Нужно многое сделать, мы продолжим наше общение с клубами», — сказал президент в интервью Die Welt.

Болельщики «Ливерпуля» протестуют против создания Суперлиги. Фото Global Look Press
Болельщики «Ливерпуля» протестуют против создания Суперлиги.
Фото Global Look Press

Юридические нюансы

Пока организаторы не называют предполагаемых участников, опасаясь санкций в отношении клубов. Озвученное число команд — от 60 до 80 с разделением на несколько дивизионов и гарантированным проведением 14 матчей. Отбор будет осуществляться по спортивному принципу через национальные чемпионаты, которые остаются основой футбола и благодаря распределению средств по всей пирамиде должны стать более увлекательными для болельщиков.

По словам Райнхарта, цель — разработать систему, которая станет единой минимум для всех 27 государств ЕС. Здесь-то и кроется подвох, так как Великобритания вышла из Евросоюза. Соответственно, даже при благоприятном для Суперлиги решении Европейского суда АПЛ имеет полное право наказывать бунтарей, в соответствии с регламентом оштрафовав их на 35 очков. Еще один нюанс — уже упомянутое заявление генерального адвоката. Оно не является юридически обязательным, но обычно суд опирается на такую оценку.

Если в данном случае не будет исключения, это станет действительно серьезным ударом по Суперлиге. Тогда она может быть запущена только с одобрения УЕФА, которая и так пошла топ-клубам на уступки, реформировав Лигу чемпионов. Это означает, что Суперлига сможет проводить соревнования вне существующей футбольной системы, а ее участники не смогут участвовать в национальных чемпионатах.

То есть случится подрыв тех самых устоев футбола, против которого взбунтовались болельщики по всей Европе. А теперь обещанные Райнхартом молочные реки с кисельными берегами в виде 10 принципов Суперлиги, где говорится о подконтрольной клубам новой системе управления, равноправии, финансовых благах для всех, заботе о здоровье игроков, женском футболе и лучшем соревновании в мире, могут разбиться о последний пункт — ценности ЕС и уважение к его законам.

Теперь слово за Европейским судом. А пока первым отреагировал Тебас, вспомнивший сказку о Красной Шапочке и назвавший топ-клубы волком, который прикидывается бабушкой, но обладает большими зубами. Поэтому, несмотря на открытость новой Суперлиги, самые богатые окажутся в элитных дивизионах и будут всем управлять. В этих словах популизма не меньше, чем в заявлениях Райнхарта. Война за европейский футбол продолжается.

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