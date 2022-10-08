Лапорта о Суперлиге: «Если топ-клубы будут постоянно играть друг с другом, это утомит»

Лапорта считает, что Суперлига будет утомительной, если в ней постоянно будут играть между собой топ-клубы

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о создании футбольной Суперлиги.

«Я думаю, что, если большие клубы будут постоянно играть друг с другом, это будет утомительно. Я бы и сам устал от этого. Те из нас, кто любит футбол, в конце концов утомились бы от этого. Красиво и классно, когда маленькая команда побеждает большой клуб. Вспомните чемпионат Европы, который выиграла Греция, — это очень красиво. Или когда «Лестер» выиграл чемпионат Англии — это было нечто особенное, это футбол. Я думаю о Суперлиге, которая станет улучшенной Лигой чемпионов. С новым форматом это, безусловно, будет самое привлекательное соревнование в мире. Но в то же время нужно умело поддерживать национальные чемпионаты — сейчас это жизненно необходимо», — приводит слова Лапорта ODSC.

19 апреля 2021 года английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.