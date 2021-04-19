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«Ювентус», «Милан» и «Интер» хотят остаться в серии А, несмотря на участие в Суперлиге

21:39
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«Ювентус», «Милан» и «Интер» хотят выступать в серии А, несмотря на участие в новом турнире – Суперлиге.

По информации Sky Sport Italia, клубы объявили об этом на экстренной встрече команд серии А.

Ранее «Аталанта», «Верона» и «Кальяри» призвали исключить их из чемпионата.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую попали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

УЕФА заявил, что клубам и футболистам, которые будут участвовать в матчах Суперлиги, будет запрещено выступать во всех остальных турнирах под их эгидой, включая национальные лиги, а также чемпионаты мира и Европы.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/calcio/2021/04/19/superlega-europea-calcio-news-oggi

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