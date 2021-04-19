В «Аяксе» разочарованы решением о создании футбольной Суперлиги

Генеральный директор «Аякса» Эдвин Ван дер Сар выступил с заявлением по поводу создания футбольной Суперлиги. Функционер амстердамцев разочарован решением некоторых клубов, которые планируют принять участие в новом проекте.

«Аякс» полностью озадачен и разочарован объявлением о проведении возможной Суперлиги. Мы поддерживаем новую схему, предложенную УЕФА, которая была подтверждена в понедельник.

Работая в Ассоциации европейских клубов (ECA), я в течение ряда лет участвовал в обсуждениях нового формата клубных соревнований УЕФА. В прошлом «Аякс» работал вместе с Королевским футбольным союзом Голландии, чтобы внести ряд изменений, например, чтобы сделать участие в Лиге чемпионов УЕФА более доступным для клубов.

Мы думали, что нашли решение с помощью так называемой швейцарской модели, предусматривающей больше международных соревнований для большего числа клубов. Мы очень разочарованы тем внезапным и поздним поворотом, который сделали в эти выходные представители некоторых ведущих клубов, в результате чего это очень угрожает всему европейскому футболу", — приводит слова Ван дер Сара пресс-служба «Аякса».

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Европейской Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе. В УЕФА заявили, что футболистов-участников Суперлиги могут не допустить для участия в матчах Евро и чемпионатов мира.