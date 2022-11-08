УЕФА выступил с заявлением о несогласии с проектом создания Суперлиги
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением о несогласии с проектом создания европейской футбольной Суперлиги (ESL).
Как говорится в заявлении, на собрании в Ньоне позицию Суперлиги представляла компания A22 Sports, потребовавшая встречи с руководством европейского футбола. УЕФА и все участвующие заинтересованные стороны в ходе дискуссии вновь единогласно отвергли обоснования, лежащие в основе таких проектов, как ESL.
«Высшее руководство УЕФА во главе с президентом Александером Чеферином и высокопоставленные представители национальных лиг, клубов, игроков и болельщиков вместе подчеркнули, что оппозиция самопровозглашенной Суперлиге сегодня остается подавляющей, как это было с апреля 2021 года. УЕФА и заинтересованные футбольные стороны остаются привержены основам европейского футбола, которые базируются на открытости, солидарности и меритократии и служат более широким целям спортивных принципов и интересов общества, а не привилегиям и самодурству», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УЕФА.
Напомним, что 19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.