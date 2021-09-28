УЕФА приостановил дисциплинарные разбирательства в адрес «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала»

УЕФА приостановил разбирательство из-за Суперлиги в адрес «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала».

«После открытия дисциплинарных разбирательств против «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала» за возможное нарушение правовой базы УЕФА в связи с так называемым проектом Суперлиги Апелляционный орган УЕФА решил приостановить разбирательство до дальнейшего уведомления», — говорится на сайте УЕФА.