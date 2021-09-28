Футбол
Суперлига
Новости
Статьи
Новости   //    Футбол   //    Суперлига

УЕФА приостановил дисциплинарные разбирательства в адрес «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала»

00:14

УЕФА приостановил разбирательство из-за Суперлиги в адрес «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала».

«После открытия дисциплинарных разбирательств против «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала» за возможное нарушение правовой базы УЕФА в связи с так называемым проектом Суперлиги Апелляционный орган УЕФА решил приостановить разбирательство до дальнейшего уведомления», — говорится на сайте УЕФА.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

У Магкеева выявлен разрыв крестообразных связок
Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»
«Урал» — «Арсенал»: Шалимов намерен победить в битве аутсайдеров
Медведев и Рублев впервые выиграли Кубок Лейвера
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд