УЕФА приостановил дисциплинарные разбирательства в адрес «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала»
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УЕФА приостановил разбирательство из-за Суперлиги в адрес «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала».
«После открытия дисциплинарных разбирательств против «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала» за возможное нарушение правовой базы УЕФА в связи с так называемым проектом Суперлиги Апелляционный орган УЕФА решил приостановить разбирательство до дальнейшего уведомления», — говорится на сайте УЕФА.
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