УЕФА отреагировал на иск Суперлиги в Европейский суд

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на информацию о том, что Суперлига подала иск в Европейский суд к Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА из-за возможного нарушения закона о конкуренции.

«УЕФА принимает к сведению объявление Европейского суда о передаче дела Суперлиги мадридским судом, несмотря на то, что девять клубов-учредителей вышли из игры. УЕФА уверен в своей позиции и будет ее твердо защищать», — говорится в сообщении.

UEFA takes note of the announcement by the European Court of Justice of the referral from a Madrid court on the so-called European Super League, notwithstanding the withdrawal of nine of its founding member clubs. UEFA is confident in its position and will defend it robustly. — UEFA (@UEFA) May 31, 2021

Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля. Позже из проекта вышли все клубы, кроме «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».