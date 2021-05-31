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УЕФА отреагировал на иск Суперлиги в Европейский суд

15:44
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на информацию о том, что Суперлига подала иск в Европейский суд к Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА из-за возможного нарушения закона о конкуренции.

«УЕФА принимает к сведению объявление Европейского суда о передаче дела Суперлиги мадридским судом, несмотря на то, что девять клубов-учредителей вышли из игры. УЕФА уверен в своей позиции и будет ее твердо защищать», — говорится в сообщении.

Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля. Позже из проекта вышли все клубы, кроме «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

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