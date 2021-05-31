УЕФА отреагировал на иск Суперлиги в Европейский суд
15:44
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на информацию о том, что Суперлига подала иск в Европейский суд к Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА из-за возможного нарушения закона о конкуренции.
«УЕФА принимает к сведению объявление Европейского суда о передаче дела Суперлиги мадридским судом, несмотря на то, что девять клубов-учредителей вышли из игры. УЕФА уверен в своей позиции и будет ее твердо защищать», — говорится в сообщении.
Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля. Позже из проекта вышли все клубы, кроме «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».
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