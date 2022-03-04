Только «Интер» официально покинул Суперлигу

Только «Интер» официально покинул европейскую Суперлигу, сообщает AS.

По информации источника, в соглашении по вступлению в Суперлигу, подписанном руководством миланского клуба, были прописаны особые условия выхода из состава участников турнира.

Отмечается, что «Интер» — единственный из 12 клубов — создателей Суперлиги, у кого была такая возможность. Она была прописана из-за нестабильного финансового положения клуба и возможной продажи.

Таким образом, в состав участников Суперлиги входят не только «Реал», «Барселона» и «Ювентус», но и остальные восемь клубов-создателей. Они подписали контракты, которые оставляют их в турнире, несмотря на то что они публично объявили об отказе от участия в нем.

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.