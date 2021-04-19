Футбол
Суперлига
Новости
Статьи
Новости   //    Футбол   //    Суперлига

Румменигге считает, что Суперлига не решит финансовых проблем европейских клубов

19:03
Теги:

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал создание нового футбольного турнира. В ночь с 18 на 19 апреля 12 клубов Европы объявили об основании Суперлиги.

«Бавария» не участвовала в планах по созданию Суперлиги. Мы уверены, что нынешняя статика в футболе гарантирует серьезный фундамент. «Бавария» приветствует реформы Лиги чемпионов, потому что мы считаем, что это правильный шаг для развития европейского футбола.

Я не думаю, что Суперлига решит финансовые проблемы европейских клубов, вызванные коронавирусом. Всем клубам в Европе скорее стоило бы работать вместе, чтобы убедиться, что зарплаты игроков и выплаты агентам соответствуют доходам, чтобы сделать европейский футбол более рациональным», - приводит слова Румменигге журналист The Associated Press Роб Харрис.

Организаторами турнира стали английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», испанские «Реал», «Барселона», итальянские «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер». Турнир может начаться уже в августе 2021 года. 

Американский финансовый холдинг JP Morgan Chase будет финансировать проект Суперлиги Европы. Сумма соглашения составит от 4 до 6 миллиардов евро.

Опрос

проголосовало: 10427
Все опросы
Лига чемпионов — без лучших: как относитесь к идее создания 12 топ-клубами Суперлиги?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: идея создания Суперлиги, реформа Лиги чемпионов