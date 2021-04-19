Президент УЕФА рассказал о реакции ФИФА и Евросоюза на создание «фантомной» Суперлиги
16:15
Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что глава ФИФА Джанни Инфантино высказался против Суперлиги — нового клубного турнира.
— Я разговаривал с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Во вторник он приедет на конгресс УЕФА. Он высказался против Суперлиги, — сказал Чеферин.
— Суперлига уже подала юридические документы, чтобы противостоять УЕФА? Что я жду от Евросоюза? Честно говоря, я не прислушивался бы к тому, что заявляет организация-фантом. Нужно встретиться с представителями Евросоюза. Но их позиция ясна — футбол существует для всех, а не для группы людей, — отметил глава УЕФА.
(Александр Бобров)
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