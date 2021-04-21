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Президент УЕФА Чеферин отреагировал на выход английских клубов из Суперлиги

10:42
Александер Чеферин. Фото AFP
Александер Чеферин. Фото AFP
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Президент УЕФА Александер Чеферин 21 апреля в интервью ВВС отреагировал на решение английских клубов отказаться от участия в Суперлиге.

«Я во время конгресса УЕФА заявил, что допускать ошибки — это нормально, и английские клубы это сделали. Но сейчас они вернулись, и могут многое дать не только еврокубкам, а и всему европейскому футболу. Сейчас важно то, что мы идем дальше вместе», — заявил Чеферин.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире.

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