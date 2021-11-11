Президент «Лацио» Клаудио Лотито высказался о проекте европейской Суперлиги.

«Нам нужно переосмыслить футбольную систему, — приводит слова Лотито Reppublica. — Нам нужно сделать это, опираясь на новые медийные, коммерческие и физические требования. Ритм полностью изменился, игроки проводят много времени в условиях физического и ментального стресса. Это проблемы, которые надо решать в соответствующих инстанциях. Я всегда готов найти решения, которые помогут клубам увеличить доходы и получить большую известность, а также будут учитывать потребности футболистов».

19 апреля 2021-го английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».