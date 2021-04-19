Премьер-министр Италии поддержал УЕФА в вопросе противодействия Суперлиге

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что правительство страны полностью поддерживает УЕФА и Федерацию футбола Италии в их критической позиции относительно создания европейской футбольной Суперлиги.

«Правительство внимательно следит за полемикой вокруг проекта футбольной Суперлиги и решительно поддерживает позицию европейских и итальянских компетентных футбольных органов, чтобы сохранить национальные соревнования, защитить ценности меритократии (власти, основанной на индивидуальных заслугах и опыте) и оставить за футболом его социальную функцию, — приводит ТАСС сообщение премьера.

О создании Суперлиги объявили 12 европейских топ-клубов: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».