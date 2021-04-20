Перес считает, что УЕФА не станет запрещать игрокам Суперлиги выступать за национальные сборные

Президент «Реала» и Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал возможные санкции со стороны УЕФА и ФИФА.

«Игроков Суперлиги не допустят к участию за национальные сборные под эгидой УЕФА? Не волнуйтесь, этого не произойдет. Их не забанят, если они присоединятся к Суперлиге. Также «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси» не будут забанены в Лиге чемпионов или национальных чемпионатах. Я уверен на 100 процентов», — приводит слова Переса El Chiringuito.

Ранее 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

УЕФА осудил инициативу и заявил, что клубам и футболистам, которые будут участвовать в матчах Суперлиги, будет запрещено выступать во всех остальных турнирах под их эгидой.