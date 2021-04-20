Президент «Реала» и Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал создание нового европейского клубного турнира.

«Топ-клубы Англии, Испании и Италии должны были найти решение уродливой реальности, которую переживает футбол. Ассоциация европейских клубов (ECA) оценивает футбольные потери в 5 миллиардов евро, коронавирус усилил все. Только «Реал» потерял 400 миллионов евро. В данном случае решение состоит в том, чтобы сделать игры более интересными и увлекательными. Мы пришли к выводу, что вместо того, чтобы переделывать Лигу чемпионов, мы будем играть в Суперлиге и вернем потерянный доход», — приводит слова Переса El Chiringuito.

Ранее 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

УЕФА осудил инициативу и заявил, что клубам и футболистам, которые будут участвовать в матчах Суперлиги, будет запрещено выступать во всех остальных турнирах под их эгидой.