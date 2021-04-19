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Луческу — о Суперлиге: «За этим стоят американцы, которые считают футбол бизнесом»

20:15
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы.

«Это недопустимо. За всеми этими дискуссиями стоят американцы, которые хотят сделать то, что они сделали в США. Они думают, что это бизнес, а не спорт. Деньги будут распределяться между акционерами. Вряд ли у больших клубов есть достаточная структура для обеспечения команд, академии и всех игроков. Не думаю, что деньги пойдут на развитие структуры.

Футбол начинался как массовый спорт среди английских рабочих. Вот как он рос. Исчезает самое главное — дух конкуренции. Для футбола это важнее всего. Прелесть футбола заключалась в том, что маленькие команды играли с большими командами. Это полностью помешает развитию футбола в других странах», приводит слова Луческу AntenaSport.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую попали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Турнир может начаться уже в августе 2021 года.

Дополнительная информация:

https://as.ro/fotbal/fotbal-extern/exclusiv-mircea-lucescu-atac-violent-dupa-anuntarea-super-ligii-europei-este-inadmisibil-asa-ceva-banii-se-vor-imparti-actionarilor-20776.html

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Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: идея создания Суперлиги, реформа Лиги чемпионов